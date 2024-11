Snowboard: nel parallelo al maschile l’Italia va a caccia della Coppa del Mondo

Si apre in Cina la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Massimo circuito internazionale che nelle ultime stagioni ha visto la nazionale italiana guidata da Cesare Pisoni esaltarsi più che mai, rivelandosi sicuramente assieme all’Austria la squadra più performante.

Gli azzurri andranno a caccia della sfera di cristallo generale (e anche di quelle di specialità): a disposizione infatti una rosa di atleti veramente formidabile. Come non partire dal fenomeno della disciplina, il veterano Roland Fischnaller, ancora non sazio di trionfi nonostante i 44 anni e pronto a lanciare lo sprint verso Milano-Cortina.

Pronti a salire sul podio anche atleti della qualità di Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March e Mirko Felicetti, in grado nelle scorse annate di centrare il bersaglio grosso.

Da tenere d’occhio ovviamente i veterani austriaci Benjamin Karl, detentore della coppa generale, e Andreas Prommegger. Nomi da seguire anche quelli di Lee Sang-ho, Arvid Auner e Fabian Obmann.