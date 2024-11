Snowboard parallelo, i convocati dell’Italia per le prime tappe di Coppa del Mondo: 13 azzurri di scena in Cina

Dopo una lunga attesa, mancano ormai pochi giorni al via della Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard parallelo. La stagione si aprirà con un doppio appuntamento in Cina, previsto a Mylin dal 30 novembre al 1° dicembre e a Yanqing dal 7 all’8 dicembre, con uno slalom ed un gigante da disputare in ciascuna delle due tappe.

Ambizioni importanti per la Nazionale italiana, reduce da un eccellente inverno 2023-2024 in cui sono arrivati ben 25 podi e la conquista della Coppa per Nazioni. Il prossimo obiettivo è quello di stabilizzarsi ad alti livelli e, se possibile, alzare ulteriormente l’asticella in entrambi i settori in vista dei Giochi Olimpici casalinghi di Milano Cortina 2026.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha selezionato tredici atleti (nove uomini e quattro donne) per la trasferta cinese: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Marc Hofer al maschile e Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti, Elisa Caffont, Elisa Fava in campo femminile.

Al rientro dalla Cina, il circuito maggiore dello snowboard parallelo sarà di scena nel nostro Paese con i due impegni ravvicinati di PGS a Carezza (12 dicembre) e Cortina d’Ampezzo (14 dicembre).