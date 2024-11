Snowboard: scatta la Coppa del Mondo di parallelo, Lucia Dalmasso e le altre azzurre a caccia di podi

Scatta dalla Cina, con un PSL ed un PGS in quel di Mylin, la nuova stagione per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Dopo diverse annate di sofferenza, l’Italia ha trovato il passo giusto anche nel massimo circuito internazionale al femminile.

Un trio di gran qualità quello tricolore capitanato da una super Lucia Dalmasso, che ha chiuso la passata annata con quattro podi totali ed una bellissima vittoria in quel di Scuol, terminando in top-5 in tutte le graduatorie. Podi anche per Jasmin Coratti (due, tra Scuol, battuta in finale dalla connazionale, e Bad Gastein) ed Elisa Caffont che ha stupito tutti a Simonhöhe.

Le azzurre proveranno a farsi valere nuovamente. A guidare la disciplina c’è la solita teutonica Ramona Theresia Hofmeister che l’anno scorso ha trovato la tripletta, portandosi a casa le due coppette di specialità e la coppa generale. Da capire, come di consueto, gli obiettivi di Ester Ledecka: la ceca ha dimostrato che se dovesse gareggiare a tempo pieno in questa specialità, risulterebbe quasi imbattibile, ma al momento preferisce ancora alternarsi con lo sci alpino.

Altri nomi da seguire quelli della giapponese Tsubaki Miki e dell’austriaca Sabine Schöffmann.