Sinner giocherà al pomeriggio o alla sera la semifinale? Il n.1 va tutelato!

Si chiude oggi la fase a gironi delle ATP Finals 2024, con l’ultima giornata di round robin che stabilirà la composizione del tabellone a eliminazione diretta in programma nel weekend sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino. Jannik Sinner ha vinto il gruppo Nastase e adesso attende di scoprire il nome del suo prossimo avversario in semifinale.

L’azzurro se la vedrà con il secondo classificato dell’altro girone, in cui tutto è ancora aperto e saranno decisive in tal senso le due partite di oggi. In ogni caso il rivale dell’altoatesino verrà fuori dal quartetto composto dal tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Andrey Rublev ed il norvegese Casper Ruud, tutti ancora in lizza per la qualificazione al turno successivo.

A questo punto ci si chiede anche se Sinner giocherà domani la prima o la seconda semifinale, dopo essere stato sempre inserito nella sessione serale del torneo. Nella giornata di sabato il primo dei due match di singolare è previsto alle ore 14.30 (dopo la prima semifinale di doppio che prenderà il via a mezzogiorno), mentre il secondo si disputerà alle 20.30 (al termine del doppio delle ore 18.00).

Considerando l’orario della finale, in programma domenica alle ore 18.00, è evidente come giocare la semifinale pomeridiana possa rivelarsi un grande vantaggio nell’ottica di un eventuale recupero psico-fisico in vista dell’ultimo atto. Il numero 1 al mondo, per giunta in questo caso italiano e quindi padrone di casa, andrebbe tutelato a prescindere da possibili discorsi legati agli ascolti tv, ma non c’è nulla di scontato fino al momento in cui verrà pubblicato l’ordine di gioco.