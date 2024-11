L’Italia del calcio vince la sfida degli ascolti con Sinner: i dati e lo share della RAI

La serata di giovedì 14 novembre ha proposto una quasi inedita contemporaneità in chiaro e sui due canali principali della TV di stato di due eventi molto attesi per gli appassionati di sport e non solo. Su Rai 1 andava in scena Belgio-Italia, penultimo impegno della Nazionale di calcio nel girone di UEFA Nations League, mentre su Rai 2 veniva trasmessa la sfida delle ATP Finals tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

A conti fatti la sfida degli ascolti è stata vinta dagli Azzurri, che hanno espugnato Bruxelles imponendosi per 1-0 con il gol di Tonali qualificandosi per i quarti di finale della manifestazione continentale. Il successo esterno degli uomini di Luciano Spalletti ha tenuto incollati davanti alla televisione 6.806.000 spettatori di media per uno share del 30,91%.

Nel frattempo, su Rai 2, la rapida affermazione del numero uno al mondo su Medvedev nel terzo e ultimo incontro della fase a gironi nelle ATP Finals veniva seguita da 2.170.000 persone per uno share del 9,6%. Dati che vanno integrati però con l’ascolto registrato da Sky Sport, che detiene i diritti complessivi del torneo e di tutto il resto della stagione tennistica.

Le prime due partite di Sinner a Torino avevano registrato nell’ordine 650 e oltre 750 mila spettatori di media, mentre il match di ieri sera ha raggiunto quota 600 mila su Sky Sport per un totale di circa 2 milioni e 800 mila sommando i numeri delle due emittenti di riferimento. Il sorpasso del tennis sul calcio è dunque rimandato ad altri appuntamenti, ma i numeri sono sempre più incoraggianti.