Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Roma? Tutte le cifre turno per turno

Jannik Sinner si presenterà da numero 1 del mondo al Masters 1000 di Roma, dopo essere stato protagonista di due mesi davvero memorabili in cui è stato invincibile e ha infilato una memorabile serie di successi dall’alto della sua classe perentoria. Dopo aver firmato il Sunshine Double (doppia stoccata sul cemento di Indian Wells e Miami) e dopo aver dettato nei primi due eventi sulla terra rossa (Montecarlo e Madrid), il fuoriclasse altoatesino punterà a fare gioire anche il pubblico del Foro Italico.

Il nostro portacolori esordirà direttamente al secondo turno in virtù di un bye riservato alle teste di serie nella kermesse che andrà in scena sulla terra rossa della Capitale dal 6 al 17 maggio. Quanti soldi potrà guadagnare Jannik Sinner al Masters 1000 di Roma? La semplice partecipazione all’evento assicura un assegno da 31.585 euro euro, mentre l’approdo al terzo turno garantisce 54.110 euro e giocare gli ottavi finale arricchirebbe il conto corrente di 92.470 euro.

L’entità dell’emolumento si alzerebbe sensibilmente con i quarti di finale (169.375 euro) e la semifinale (297.550 euro), mentre la qualificazione all’atto conclusivo porta in dote 535.585 euro. Il vincitore di Roma farà festa con 1,07 milioni di euro. Evidenziamo che tutte le cifre sono identiche a quelle sborsate pochi giorni fa a Madrid e complessivamente in linea (ma non identiche) a quelle elargite nei Masters 1000 sul suolo statunitense.

MONTEPREMI JANNIK SINNER ROMA

SECONDO TURNO: 31.585 euro.

TERZO TURNO: 54.110 euro

OTTAVI DI FINALE: 92.470 euro.

QUARTI DI FINALE: 169.375 euro.

SEMIFINALI: 297.550 euro.

FINALE: 535.585 euro.

CAMPIONE: 1.007.165 euro.