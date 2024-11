Medvedev elogia Sinner: “È uno dei migliori giocatori che abbia mai affrontato in carriera”

Si chiude con un’eliminazione nel round robin delle ATP Finals il 2024 di Daniil Medvedev, sconfitto in due set da Jannik Sinner nell’ultimo match della sua stagione. A posteriori per il russo si è rivelato decisivo il ko al debutto contro Taylor Fritz, nello scontro diretto per il secondo posto nel gruppo Nastase e quindi per la qualificazione alle semifinali.

6-3 6-4 il punteggio in favore del numero uno al mondo. “Jannik ha giocato bene. È in piena fiducia attualmente. Ho guardato il suo allenamento prima della partita: non sbaglia quasi mai e tira fortissimo. Spesso, chi tende a sbagliare poco, almeno non colpisce così forte. Lui è probabilmente è fra i tre, quattro, cinque, che tirano più forte nel circuito, ma senza sbagliare. È difficile giocare con lui: ti mette sotto pressione, devi affrontarlo. E io non l’ho fatto abbastanza bene. Ho sbagliato alcuni colpi nei momenti importanti“, ha detto Medvedev in conferenza stampa.

L’ex numero 1 del ranking ha tracciato poi un bilancio complessivo del suo 2024, in cui non ha vinto neanche un torneo: “Ovviamente ci sono misure diverse, ma se consideriamo i miei obiettivi e i risultati raggiunti, direi 0 su 10. Probabilmente finirò da numero 4 del mondo, a meno che Fritz non faccia un grande upset. Ed è incredibile. In uno sport così impegnativo, con cosi tanti giocatori, voglio essere il numero 1, ma quest’anno non ho giocato abbastanza bene. Jannik sta giocando molto meglio, lo ha dimostrato diverse volte. Ma sono il numero 4 nel grande mondo del tennis, e ne sono super orgoglioso: ho faticato tutto l’anno. Ogni allenamento, ogni partita, era una lotta per me: un sacco di partite. Prima sentivo di avere avere un vantaggio sull’avversario e vincevo facilmente. Ora devo vincere in tre set con tie-break, break, parziali conquistati all’ultimo, eccetera. Direi intorno al sei e mezzo: devo lavorare molto per fare meglio, ma mi porto tanti bei ricordi. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione“.

Su possibili cambiamenti in vista della prossima stagione: “Nella squadra no, ma nella preparazione cercheremo sicuramente di fare qualcosa di nuovo. Vedo che in questo momento non è abbastanza, soprattutto contro ragazzi come Jannik e Carlos: non sono sicuro che riuscirò a migliorare, ma ci proverò. Cercherò di migliorare in alcuni aspetti. Ancora una volta, mi sento come se avessi giocato bene: non bisogna sbagliare, bisogna provarci e provarci. Non ci sono riuscito, e su questo dovremo lavorare in off-season, per costruire una versione migliore di me stesso, cosa non facile quando hai 28 anni. Sì, a proposito di titoli, non sono così preoccupato. Come ho detto, ogni torneo è difficile da vincere, ma avrei potuto conquistare diversi titoli. Fondamentalmente in questa stagione ho giocato tre 500, poi solo 1000 e Slam. Certo, quelli sono i tornei che vorrei vincere, ma magari vai da un’altra parte e trionfi. Non si sa mai. Ho avuto buoni e cattivi tornei“.

Sulle tante sconfitte rimediate contro Sinner negli ultimi 13 mesi: “Ho perso il primo turno a Bercy, quindi non conta, ma la prima volta in cui non era dalla mia parte di tabellone, si è ritirato. Non una volta contro di me. Quest’anno non sta quasi mai perdendo: se vuoi vincere un titolo, dovrai affrontarlo prima o poi. Non è facile batterlo, molte persone ci provano, e molte persone falliscono. C’è un ragazzo che lo batte un po’ più spesso di altri, ed è Carlos. È un avversario molto forte. Come ho detto dopo l’Arabia Saudita, dove mi ha sorpreso molto, non immaginavo potesse toccare questi picchi. È forse uno dei migliori giocatori che abbia mai affrontato. Ho sfidato i Fab Four quando erano ormai un po’ più grandi, forse la velocità non era la stessa. Quindi sì, cercherò di lavorare in off-season. Magari a un certo punto perde fiducia e inizia a sbagliare qualche palla. In caso contrario, tutti, non solo io, avranno davanti anni molto duri, vista la sua giovane età“.