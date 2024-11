Chi affronterà Sinner in semifinale alle ATP Finals? Le possibili ipotesi

Jannik Sinner ha centrato il primo obiettivo in queste ATP Finals 2024: raggiungere le semifinali. L’ha fatto in maniera autorevole il n.1 del mondo, ottenendo tre vittorie in altrettanti incontri e senza cedere alcun set. L’ultimo a cadere sotto i colpi del pusterese è stato il russo Daniil Medvedev, per questo eliminato dal Master. La situazione nel gruppo “Ilie Nastase” è stata la seguente: Sinner in testa e l’americano Taylor Fritz secondo.

Sulla base di questi piazzamenti, contro chi giocherà Jannik la semifinale sabato 16 novembre? Dando uno sguardo al gruppo “John Newcombe” si può considerare che il tedesco Alexander Zverev sia in una situazione molto simile a quella dell’altoatesino, prima di giocare contro Medvedev, ovvero a un set dalla conquista del primato del girone. Sascha affronterà però lo spagnolo Carlos Alcaraz.

1. SINNER VS ZVEREV IN SEMIFINALE

Affinché si verifichi ciò, Zverev deve chiudere al secondo posto nel gruppo John Newcombe. Di seguito le combinazioni:

– Alcaraz batte Zverev e Rublev batte Ruud, indipendentemente dal risultato;

– Alcaraz batte Zverev 2-0 e Ruud batte Rublev 2-1;

– Se Alcaraz batte Zverev 2-0 e Ruud batte Rublev 2-0, l’ordine dei primi tre in classifica è determinato dalla percentuale di game vinti, Il tedesco potrebbe chiudere anche in questo caso al secondo posto.

2. SINNER VS ALCARAZ IN SEMIFINALE

Alcaraz può giocarsi il tutto per tutto nella sfida contro Zverev, a conclusione della fase a gironi, quindi potrebbe concludere primo o secondo. Di seguito i casi in cui dovesse chiudere secondo e quindi incrociare Jannik:

– Zverev batte Alcaraz 2-1 e Rublev batte Ruud 2-0

– Se Alcaraz batte Zverev 2-0 e Ruud batte Rublev 2-0, l’ordine dei primi tre in classifica è determinato dalla percentuale di game vinti. Lo spagnolo potrebbe chiudere anche in questo caso al secondo posto.

– Se Zverev batte Alcaraz 2-0 e Rublev batte Ruud 2-0, Zverev è certo del primo posto e gli altri tre si contendono il secondo posto sulla base della percentuale di game vinti.

3. SINNER VS RUUD IN SEMIFINALE

Il norvegese Ruud dovrà in ogni caso tenere d’occhio il risultato della partita tra Zverev e Alcaraz, dovendo in ogni caso battere Rublev. Affinché lo scandinavo giunga secondo e quindi affronti Sinner in semifinale debbono verificarsi le seguenti condizioni:

– Zverev batte Alcaraz e Ruud batte Rublev, indipendentemente dal punteggio;

– Zverev batte Alcaraz 2-0 e Rublev batte Ruud 2-1;

– Zverev batte Alcaraz 2-1 e Rublev batte Ruud 2-1;

– Alcaraz batte Zverev 2-1 e Ruud batte Rublev 2-0;

– Alcaraz batte Zverev 2-1 e Ruud batte Rublev 2-1;

– Se Alcaraz batte Zverev 2-0 e Ruud batte Rublev 2-0, l’ordine dei primi tre in classifica è determinato dalla percentuale di game vinti. Il norvegese potrebbe chiudere anche in questo caso al secondo posto;

– Se Zverev batte Alcaraz 2-0 e Rublev batte Ruud 2-0, Zverev è certo del primo posto e gli altri tre si contendono il secondo posto sulla base della percentuale di game vinti.

4. SINNER VS RUBLEV IN SEMIFINALE

Questa è l’ipotesi più improbabile, dal momento che il russo ha perso i primi due match. Condizione necessaria per fare in modo che ciò avvenga è la sconfitta di Alcaraz contro Zverev in due set e una sua vittoria contro Casper Ruud. Ma non una semplice vittoria, ma è necessario un 2-0. Di conseguenza la situazione di classifica sarebbe la seguente:

Alexander Zverev (3-0): 6 set vinti, 0 set persi

Andrey Rublev (1-2): 2 set vinti, 4 set persi

Carlos Alcaraz (1-2): 2 set vinti, 4 set persi

Casper Ruud (1-2): 2 set vinti, 4 set persi

A questo punto, bisognerà andare a fare il conteggio dei game vinti e persi. Il russo potrebbe in quel caso chiudere al secondo posto e qualificarsi per la semifinale contro Jannik.