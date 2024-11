Sci di fondo, Federico Pellegrino sul podio nella sprint tc FIS a Muonio. Sesta Nicole Monsorno

L’Italia dello sci di fondo si sta preparando in Finlandia per l’esordio in Coppa del Mondo, previsto a fine mese, ma gli azzurri per scaldare i motori hanno partecipato ad una sprint FIS in tecnica classica a Muonio, nella quale Federico Pellegrino ha chiuso al terzo posto tra gli uomini, mentre Nicole Monsorno si è classificata sesta tra le donne.

Nella gara maschile Pellegrino aveva chiuso al nono posto le qualificazioni, poi nella fase finale sia nei quarti che in semifinale ha chiuso al secondo posto, alle spalle del norvegese Erik Valnes, il quale poi ha vinto anche la finale. Alla piazza d’onore è finito il finlandese Lauri Vuorinen, mentre sul gradino più basso del podio è salito l’azzurro, capace di precedere altri tre finlandesi, ovvero Ville Ahonen, quarto, Willjam Mattila, quinto, e Niilo Moilanen, sesto. Davide Graz è stato eliminato in semifinale, mentre Simone Daprà, Elia Barp e Francesco De Fabiani, con quest’ultimo attardato a causa di una caduta, sono usciti ai quarti.

Nella prova femminile la miglior azzurra è stata Nicole Monsorno, giunta in finale, dove ha chiuso sesta. La vittoria è andata alla finlandese Jasmi Joensuu, che ha bruciato al traguardo le tedesche Laura Gimmler, seconda, e Coletta Rydzek, terza. Monsorno aveva superato i quarti di finale al secondo posto, centrando poi il ripescaggio grazie al crono fatto segnare nella prima semifinale, vinta da Joensuu, infine nell’ultimo atto è stata battuta anche da Amanda Saari, quarta, e Sofie Krehl, quinto. Si è fermata in semifinale Caterina Ganz, mentre è uscita nei quarti Anna Comarella.