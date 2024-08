Sci di fondo: Therese Johaug annuncia ufficialmente il ritorno all’attività agonistica

La notizia era un po’ nell’aria, ma oggi è stata resa nota dalla diretta interessata. Therese Johaug, la dominatrice dello sci di fondo lungo tutta la seconda metà degli Anni ’10 e fino sostanzialmente a Pechino 2022, ritornerà a mettere gli sci ai piedi. Lo ha annunciato tramite un post su Instagram, indicando in modo chiaro i Mondiali del 2025 a Trondheim come obiettivo.

Queste le parole della norvegese: “Nel 2022 ho mollato gli sci perché volevo metter su famiglia, ma ho continuato ad allenarmi perché mi porta tanta soddisfazione. Sento, sia ai Campionati Nazionali che nei test, che pare che io possa dare ancora il mio contributo allo sci di fondo. La mia voglia di schierarmi con il numero di partenza sul petto è altrettanto forte. Dopo due anni fuori e movimentati, mi è stato nuovamente concesso di entrare a far parte del gruppo nazionale di sci di fondo norvegese, e voglio dare una chance al mio sogno, disputare i Mondiali sul suolo di casa. Sono entusiasta di vedere cosa si può ottenere e spero di poter partecipare alla festa che sarà Trondheim. Ci vediamo sulle nevi“.

Questo messaggio ha ricevuto, tra le altre, le reazioni e i commenti di parecchie figure dello sci di fondo, da Ebba Andersson a Helene Fossesholm, ma non solo. Si conta anche Tiril Eckhoff dal biathlon, come pure il duo della canzone Marcus & Martinus, che pur avendo mercato in Svezia (che hanno rappresentato all’ultimo Eurovision Song Contest) sono gemelli proprio norvegesi.

Johaug, 36 anni, vanta a livello individuale 82 vittorie e 149 podi in Coppa del Mondo, che ha vinto tre volte. Ha inoltre vinto, in assoluto, 4 ori, un argento e un bronzo alle Olimpiadi e 14 ori, 2 argenti e 3 bronzi ai Mondiali. Per lei, inoltre, una squalifica di 18 mesi per positività a un anabolizzante nell’ottobre del 2016, fatto che le ha impedito di gareggiare alle Olimpiadi Invernali 2018.