Sci alpino, Collomb: “Sono una combattente”. Sola: “Liberata da un peso”. Peterlini: “Speravo meglio”

Giornata poco brillante per l’Italia nello slalom femminile di Gurgl, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Martina Peterlini ha concluso al ventesimo posto appena davanti a Beatrice Sola (ai primi punti in carriera), Giorgia Collomb è uscita all’ultima porta dopo essersi qualificata con il pettorale numero 64, Lara Della Mea ha inforcato nelle prime battute dopo il decimo tempo nella prima manche. Le azzurre hanno analizzato la propria prova attraverso i canali federali.

Martina Peterlini: “Speravo in qualcosa di più dalla mia gara. A questo punto, credo di non avere compreso bene la pista. Giorgia è stata bravissima soprattutto nella prima manche, ma tutte le mie compagne hanno fatto una bella manche. Peccato per Marta Rossetti perché stava andando veloce. Con un po’ di pazienza arriveremo a fare risultati migliori”.

Beatrice Sola: “È stata una bella giornata. Mi sono liberata da un peso, mi sono rilassata in partenza, mi è tornato il sorriso e spero che continui per tutta la stagione. Abbiamo un ottimo feeling di squadra e dobbiamo sostenerci l’una con l’altra. La pista era bellissima e ha tenuto benissimo”.

Giorgia Collomb: “Non so bene cosa sia successo. Ce l’ho messa tutta, ho dato il cuore. Sono arrivata su quell’ultima porta ed ho sbagliato. Sono dispiaciuta perché ce l’avevo messa tutta. Sono una combattente e cerco di dare sempre il massimo. È andata male questa volta, speriamo meglio per la prossima”.