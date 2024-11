Ordine d’arrivo slalom femminile Gurgl 2024: risultati e distacchi. Shiffrin vince, Colturi sul podio per l’Albania

Mikaela Shiffrin si conferma insuperabile in slalom e firma la sua 99ma vittoria nella Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha dettato legge a Gurgl, bissando il successo ottenuto settimana scorsa sulla neve di Levi. L’americana si è rivelata impeccabile in Austria, precedendo di 55 centesimi la brillante Lara Colturi.

La 18enne figlia di Daniela Ceccarelli, in gara con i colori dell’Albania, si è regalata il primo podio in carriera e ha scritto una pagina di storia per il Paese che rappresenta da ormai un paio di stagioni agonistiche. Primo podio in carriera anche per la svizzera Camille Rast, terza a 0.57 dalla vincitrice e a due centesimi da Colturi.

Giù dal podio la svizzera Wendy Holdener, la tedesca Lena Duerr e la statunitense Paula Moltzan. La croata Zrinka Ljutic ha rimontato quindici posizioni e ha concluso al nono posto. Martina Peterlini 20ma, Beatrice Sola 21ma, Giorgia Collomb è caduta alla penultima porta, Lara Della Mea ha inforcato nelle battute iniziali dopo il decimo posto nella prima manche.

ORDINE D’ARRIVO SLALOM FEMMINILE GURGL

1 1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 51.08 (1) 49.14 (5) 1:40.22 0.00 Atomic

2 27 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 51.69 (4) 49.08 (4) 1:40.77 0.55 4.01 Blizzard

3 10 516562 RAST Camille 1999 SUI 51.76 (5) 49.03 (3) 1:40.79 0.57 4.15 Head

4 14 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 51.21 (2) 49.76 (14) 1:40.97 0.75 5.46 Head

5 7 206355 DUERR Lena 1991 GER 51.78 (6) 49.24 (6) 1:41.02 0.80 5.83 Head

6 11 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 51.83 (7) 49.49 (9) 1:41.32 1.10 8.01 Rossignol

7 2 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 51.60 (3) 49.76 (14) 1:41.36 1.14 8.30 Rossignol

8 4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 52.09 (8) 49.35 (8) 1:41.44 1.22 8.89 Head

9 6 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 53.12 (24) 48.73 (1) 1:41.85 1.63 11.87 Atomic

10 9 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 52.40 (9) 49.73 (13) 1:42.13 1.91 13.91 Rossignol

11 23 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 52.48 (12) 49.76 (14) 1:42.24 2.02 14.71 Rossignol

12 21 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO 52.74 (17) 49.54 (11) 1:42.28 2.06 15.00 Nordica

12 13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 52.67 (14) 49.61 (12) 1:42.28 2.06 15.00 Fischer

14 34 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE 52.81 (19) 49.50 (10) 1:42.31 2.09 15.22 Head

15 5 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 53.44 (27) 48.88 (2) 1:42.32 2.10 15.30 Head

16 18 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 52.65 (13) 49.99 (19) 1:42.64 2.42 17.63 Atomic

17 44 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 53.49 (30) 49.31 (7) 1:42.80 2.58 18.79 Head

18 12 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN 52.69 (15) 50.29 (20) 1:42.98 2.76 20.10 Atomic

19 17 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 52.93 (21) 50.40 (21) 1:43.33 3.11 22.65 Fischer

20 20 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA 53.44 (27) 49.91 (17) 1:43.35 3.13 22.80 Rossignol

21 38 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA 53.44 (27) 49.95 (18) 1:43.39 3.17 23.09 Rossignol

22 22 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 52.73 (16) 50.73 (24) 1:43.46 3.24 23.60 Kaestle

23 59 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA 53.20 (25) 50.41 (22) 1:43.61 3.39 24.69 Rossignol

24 16 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 53.10 (23) 50.71 (23) 1:43.81 3.59 26.15 Atomic

25 15 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO 52.75 (18) 51.18 (25) 1:43.93 3.71 27.02 Voelkl

26 24 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA 52.90 (20) 51.30 (26) 1:44.20 3.98 28.99 Rossignol

NON HANNO CONCLUSO LA SECONDA MANCHE

8 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

40 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

43 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

SQUALIFICATA

64 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Gate 64 Rule 629.3 Rossignol