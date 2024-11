Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Gurgl. Lara Colturi regala un podio storico all’Albania

Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Gurgl, terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse statunitense, che aveva concluso al comando la prima manche, ha ben gestito la situazione nella seconda parte di gara e ha conquistato il suo 99mo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.

La 29enne di Vail ha ben domato la difficile neve austriaca, non ha incespicato dopo una piccola sbavatura nel settore iniziale, ha fatto velocità nel finale e ha chiuso con il tempo complessivo di 1:40.22 (49.14, quinto tempo di manche). L’americana ha replicato l’affermazione ottenuta settimana scorsa a Levi e ora tenta l‘allungo in classifica generale: 97 punti di vantaggio sull’austriaca Katharina Liensberger, 114 sulla tedesca Lena Duerr, 118 sulla svizzera Camille Rast e 145 sulla nostra Federica Brignone (assente a questo appuntamento).

La notizia del giorno, però, è il primo storico podio dell’Albania: Lara Colturi, italiana di nascita ma in gara con il passaporto dell’aquila nera a due teste, ha chiuso al secondo posto con un distacco di 55 centesimi da Shiffrin. Scesa per quartultima dopo l’ottima prima manche disputata con il pettorale numero 27, la 18enne figlia di Daniela Ceccarelli (Campionessa Olimpica di superG a Salt Lake City nel 2002) è stata guardinga nella prima metà di gara e poi ha sciorinato un incredibile cambio di ritmo, risultando velocissima nel tratto finale e beffando per due centesimi la svizzera Camille Rast, anch’ella sul podio per la prima volta in carriera.

La svizzera Wendy Holdener, che aveva tallonato Shiffrin nella manche del mattino, è risultata decisamente meno brillante nella prova pomeridiana e ha perso due posizioni, chiudendo al quarto posto a 0.75 dalla vetta. A seguire la tedesca Lena Duerr (a 0.80), la statunitense Paula Moltzan (a 0.75) e l’austriaca Katharina Liensberger (a 1.14). Fantastica rimonta della croata Zrinka Ljutic, che ha risalito quindici posizioni e ha terminato al nono posto (a 1.64) dietro alla svedese Sara Hector (ottava a 1.22).

C’era grande attesa per Giorgia Collomb, che alla sua terza apparizione in Coppa del Mondo era riuscita a qualificarsi alla seconda manche scendendo con il pettorale numero 64. La 18enne valdostana, accreditata del 26mo tempo, ha commesso un paio di sbavature sul muro, ha poi provato a cambiare passo ma alla penultima porta ha sbagliato ed è caduta, dicendo addio alla possibilità di conquistare i primi punti nel massimo circuito internazionale itinerante.

Lara Della Mea, che si era resa protagonista di una bella prima manche chiudendo al decimo posto, cercava il miglior risultato in carriera dopo la quindicesima piazza ottenuta lo scorso anno a Killington. L’azzurra è partita in maniera agguerrita, ma dopo poche porte si è resa protagonista di un’inforcata. Primi punti per Beatrice Sola, che ha concluso in 21ma piazza (a 3.17, ha rimontato sei posizioni), appena alle spalle di Martina Peterlini, miglior italiana di giornata (20ma a 3.13, sette posizioni recuperate). Domani spazio agli uomini, le donne torneranno in gara settimana prossima a Killington (USA).