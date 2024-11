Scherma, Martina Favaretto batte in finale Arianna Errigo: apoteosi Italia nel fioretto a Tunisi

Inizia con il botto la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, specialità fioretto. Sulla pedana di Tunisi, città che sta ospitando questo weekend Il primo appuntamento della rassegna itinerante, Martina Favaretto ha conquistato la prima posizione battendo in una finale tutta italiana Arianna Errigo. D’alto profilo la prestazione dell’azzurra che, per l’occasione, ha ottenuto il quarto successo della carriera nella competizione, rendendosi artefice di uno splendido cammino culminato in un avvincente assalto con la connazionale, terminato con il risultato di 15-5.

Entrambe le atlete hanno inaugurato la loro giornata sfidando delle avversarie di nazionalità polacca: Arrigo ha archiviato la pratica Zurawska per 15-9, mentre Favaretto si è imposta nettamente per 15-4. Giunta nel tabellone da 32 l’ex Campionessa del Mondo ha poi sconfitto in un derby tricolore Erica Cipressa, mentre la schermitrice classe 2011 si è confrontata con la francese Recher chiudendo i conti sul 15-3.

Una volta approdata agli ottavi, la veterana del corpo dei Carabinieri ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Martina Sinigaglia (15-8). Sfida italiana anche per Favaretto, vittoriosa contro Francesca Palumbo in un incontro molto combattuto, terminato 15-13. La certezza del podio è poi arrivata ai quarti, complice il trionfo di Errigo sulla nipponica Ueno (15-8) e quello della veneta sull’iberica Marino (15-5).

Perfette le azzurre anche in semifinale, terminate entrambe con due assalti ben indirizzati fin dalle prime stoccate. Errigo infatti si è liberata della polacca Wolczyk-Klimaszyk per 15-10. Ancora meglio Favaretto, 15-8 sulla canadese Harvey, già medaglia di bronzo a Parigi 2024. Senza storie l’ultimo atto, con il giovane talento delle Fiamme Oro più brillante, come conferma il punteggio, caratterizzato da più di dieci punti di vantaggio.

Da menzionare poi la top 16 raggiunta da Elena Tangherlini (undicesima), Francesca Palumbo (dodicesima) e Martina Sinigalia (quindicesima); diciassettesima piazza invece per Martina Batini. Fuori dalla top 20 Anna Cristino (ventiduesima), Erica Cipressa (trentesima), Camila Mancini (cinquantunesima)ed Aurora Grandis (sessantaduesima).

In campo maschile sfiora la top 3 solo Tommaso Martini, frenato ai quarti dall’egiziano Hamza per 15-7. Più lontani purtroppo gli altri fiorettisti, ovvero Guillaume Bianchi (decimo), Alessio Foconi (undicesimo), Davide Filippi (tredicesimo) e Giulio Lombardi (quindicesimo battendo il Campione Olimpico Cheung per 15-7). Diciottesima piazza infine per Filippo Macchi, trentaquattresima per Edoardo Luperi, trentacinquesima per Damiano Di Veroli e quarantesima per Giuseppe Franzoni.