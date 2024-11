Scherma, tripudio azzurro! la squadra di fioretto maschile trionfa in Coppa del Mondo a Tunisi

Italia da sogno nella terza e ultima giornata valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, disciplina fioretto, andata in scena questo weekend a Tunisi. La Nazionale italiana maschile ha infatti vinto la gara a squadre, regolando gli Stati Uniti per 45-43 in un atto finale al cardiopalma.

Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Giulio Lombardi e Alessio Foconi hanno cominciato la loro lunga giornata passeggiando contro l’Ucraina, imponendosi per 45-25. I ragazzi guidati dal CT Cerioni hanno poi passato l’altro step trovandosi di fronte la Corea del Sud, formazione sconfitta per 45-30.

Nettissimo poi il successo con la Francia in semifinale, dove gli azzurri hanno avuto la meglio per 45-27, preludio di un vis-a-vìs finale per palati fini. Gli statunitensi appaiono infatti più brillanti per larga parte dell’assalto. Bianchi sale quindi in pedana per ultimo con il parziale di 42-36 in favore dei nordamericani. Ma l’azzurro si supera, infliggendo ben 9 stoccate contro le tre di Alexander Masslialas. Alla fine sarà 43-45 e tripudio.

Di un altro tenore l’andazzo di Arianna Errigo (seconda ieri), Martina Favaretto (vincitrice nell’individuale di ieri), Elena Tangherlini ed Anna Cristino che, dopo aver battuto brillantemente la Turchia agli ottavi per 11-45, hanno dovuto cedere il passo all’Ucraina nel turno successivo, arrendendosi per 45-43 in un match complicatosi fatalmente nel primo incrocio tra Alina Poloziuk e Tangherlini, terminato con il risultato di 11-3 in favore dell’avversaria. Uno strappo mai più ricucito. Le azzurre sono poi tornate in carreggiata vincendo nel tabellone dei ripescaggi gli incontri contro il Canada (45-27) e contro la Polonia (45-17), posizionandosi così al quinto posto.