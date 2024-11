Roma chiamata all’impresa nella tana del Lione in Champions League di calcio femminile

Quarta giornata di incontri della Champions League di calcio femminile 2024-2025 e Roma chiamata all’impresa domani, sul rettangolo verde dell’OL Stadium contro il Lione (ore 21.00). Nell’incontro valido per il Gruppo A, le giallorosse hanno finora ottenuto due vittorie e una sconfitta e l’unico ko è stato proprio quello contro il club transalpino.

Al Tre Fontane un pesante 3-0 in cui il gap tecnico e fisico tra le due formazioni è emerso. Melchie Dumornay è stata senza dubbio la protagonista del confronto per quanto messo in mostra negli ultimi trenta metri in fasi di realizzazione (doppietta) e di supporto alle compagne. Un successo che ha permesso al Lione di rimanere a punteggio pieno con tre lunghezze di vantaggio proprio sulle campionesse d’Italia.

La squadra allenata dall’ex tecnico della Juventus, Joe Montemurro, ha messo a nudo le difficoltà delle capitoline in fase di non possesso e, nei fatti, non ha ancora subito reti nel proprio cammino in Europa. L’OL è in buona posizione per superare un girone non semplice e raggiungere i quarti per la 16ª volta (record) con due giornate d’anticipo. Quest’eventualità accadrebbe in caso di vittoria sulla Roma, ma potrebbe bastare anche un pareggio.

La compagine di Alessandro Spugna proverà a opporre una valida resistenza, per non ripetere l’esperienza dell’anno passato ed evitare l’eliminazione in questa fase. Il successo nel derby in campionato contro la Lazio è stato sicuramente un buon viatico, ma bisognerà alzare l’asticella per il livello dell’avversarie. Il Lione è in vetta alla Divisione 1 femminile con 22 punti, avendo rifilato ben 11 gol alle malcapitate del Saint-Étienne nell’ultimo turno. Festival del gol con la statunitense Lindsey Horan semplicemente scatenata e a segno con un poker.