PSG-Roma calcio femminile oggi in tv: orario Champions League, probabili formazioni, streaming

Oggi, dalle 21.00, la Roma affronterà al Parco dei Principi di Parigi (Francia) il PSG per il terzo incontro del Gruppo C della fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse sono state inserite in un raggruppamento impegnativo di cui fanno parte anche l’Ajax e il Bayern Monaco. Per questo, sarà importante conquistare un risultato utile nella trasferta francese.

Le capitoline allenate da Alessandro Spugna hanno iniziato in maniera convincente la propria stagione, vincendo tutte le partite del campionato di Serie A e mettendo in mostra una grande compattezza. Una qualità che si è riverberata anche in Europa, dal momento che la Roma guida il raggruppamento con 4 punti, frutto del pari all’esordio 2-2 contro il Bayern in Germania e della vittoria tra le mura amiche contro l’Ajax per 3-0.

Contrariamente alle attese, la compagine transalpina è il fanalino di coda del girone, avendo perso sia contro le tedesche che contro le olandesi. Di conseguenza, la necessità di fare punti è impellente e le giallorosse dovranno essere pronte anche mentalmente ad affrontare una battaglia in campo.

La sfida tra PSG e Roma, valida per il Gruppo C della fase a gironi di Champions League di calcio femminile, andrà in scena quest’oggi a partire dalle 21.00 sul campo del Parco dei Principi di Parigi (Francia) e sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Giovedì 14 dicembre

Ore 21.00 PSG vs Roma al Parco dei Principi di Parigi (Francia) – Diretta streaming su DAZN.

PSG-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

PSG-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: PROBABILI FORMAZIONI

PSG (4-2-3-1): Kiedrzynek; Le Guilly, Hunt, De Almeida, Karchaoui; Vangsgaard, Albert; Chawinga, Geyoro, Martens; Katoto.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Aigbogun; Giugliano, Kumagai, Greggi; Glionna, Giacinti, Haavi.

