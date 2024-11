Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: Brescia e Pro Recco agli ottavi, sconfitta l’Ortigia

Due squadre italiane sono già agli ottavi dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile al termine della quarta giornata: vittorie in trasferta per il Brescia e per la Pro Recco, che staccano il pass per la fase ad eliminazione diretta, mentre l’Ortigia cade in Grecia e mette a rischio la qualificazione.

Il Brescia passa in casa dello Strasburgo per 13-16 e si prende il primo posto aritmetico nel Girone A, con la certezza di affrontare agli ottavi una delle squadre quarte classificate nella fase a gironi di Champions League. In Francia i lombardi, trascinati dal poker di Balzarini, trovano il break nel primo quarto, chiuso sul 5-3, e, dopo essere arrivati a metà gara sul 10-8, centra l’allungo definitivo nel terzo periodo, chiuso sul 14-10.

La Pro Recco domina a Duisburg per 7-18 e stacca il pass nel Girone C, portandosi a sua volta ad un passo dal primo posto, potendosi anche permettere di perdere ai rigori in casa contro la Mladost nel prossimo turno. Senza storia la sfida in Germania: i liguri mandano a segno 9 giocatori di movimento (spicca il poker di Di Fulvio) in una sfida chiusa già dopo il primo quarto, finito 6-2, e mandata in archivio a metà gara, sul 10-3.

Cade in trasferta l’Ortigia, sconfitta in Grecia, in casa del Vouliagmeni per 11-6, con la compagine ellenica che ribalta anche la differenza reti negli scontri diretti e si pone in posizione di vantaggio rispetto agli aretusei in caso di arrivo a pari punti nel Girone B (al momento sono a -3 dai siracusani). Dopo il 5-5 di metà gara è fatale il parziale di 4-0 subito dai siciliani in avvio di terzo quarto, con i greci che poi controllano senza patemi.

EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

4a giornata

VOULIAGMENI NC-ORTIGIA 1928 11-6

ASC DUISBURG-PRO RECCO 7-18

TEAM STRASBOURG-AN BRESCIA 13-16