Pallanuoto: nel weekend la sesta giornata di Serie A1. Pro Recco e AN Brescia impegnate domenica

Infrasettimanalmente squadre impegnate nelle Coppe Europee, nel weekend però torna in scena la regular season del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile che prosegue senza soste, con la sesta giornata.

Cinque le partite del sabato, con l’RN Savona e la Roma Vis Nova impegnate in casa per raggiungere, anche solo per un giorno, la vetta occupata dalle grandi favorite. Domenica infatti scendono in acqua Pro Recco, in casa con l’Ortigia, e AN Brescia, impegnata nella dura trasferta di Trieste: entrambe le compagini sono ancora a punteggio pieno.

Andiamo a scoprire il programma degli incontri.

SESTA GIORNATA

16 novembre

ore 15:00 – IREN GENOVA QUINTO – TELIMAR

ore 15:00 – RN SAVONA – RN FLORENTIA

ore 17:00 – NUOTO CATANIA – DE AKKER TEAM

ore 17:00 – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA

ore 19:30 – CN POSILLIPO – ONDA FORTE

17 novembre

ore 14:30 – PALLANUOTO TRIESTE – AN BRESCIA

ore 15:00 – PRO RECCO WATERPOLO – CC ORTIGIA 1928