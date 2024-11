Pallanuoto: terza vittoria in Champions League per l’RN Savona, Sabadell battuto ai rigori

Quarta giornata per la fase a gironi della Champions League di pallanuoto maschile e arriva la terza vittoria per l’unica compagine italiana impegnata nella massima competizione europea per club: l’RN Savona.

I liguri si impongono a domicilio sugli spagnoli del Sabadell per 14-13 dopo i tiri di rigore prendendosi una bellissima rivincita dopo la sconfitta arrivata all’esordio nella manifestazione. Per la squadra di Angelini anche qualche rimpianto visto che il match poteva essere chiuso con il massimo del bottino dopo i 32′ regolamentari, ma gli iberici sono riusciti a rimontare due reti negli ultimi due minuti.

Nella serie dai cinque metri Nicosia dà spettacolo e ne para addirittura tre di fila, Damonte e Rizzo non chiudono la partita, ma lo fa Guidi al terzo match point.

Champions League – Fase a gironi – 4a giornata – Girone D

SABADELL-BPER SAVONA 13-14 d.t.r. (2-3, 2-3, 4-4, 2-3)

Sabadell: Lorrio, Bowen 1, Asensio, F. Schütze, Bonet 1, F. Valera 1, Barroso 4, Renzuto, Averka 4, J. Perez, Corres, J. Bustos, Teclas. All. Colet

BPER Savona: Nicosia, Rocchi, Damonte 3, Figlioli 5 (1 rig.), Occhione 2, Rizzo, Merkulov 1 (rig.), Bruni, Gullotta, M. Guidi, A. Patchaliev, Cora, Da Rold. All. Angelini

Arbitri: Franulovic (Cro) e Rakovic (Srb)

Note: sup. num. Sabadell 9/20, Savona 6/12. Rigori: Sabadell 0/2, Savona 2/2. Usciti 3 f. Rocchi al 22’, Occhione al 23’, Renzuto al 25’, Bruni e J. Bustos al 32’. Sequenza rigori finali: Valera parato, Figlioli gol, Barroso parato, Merkulov gol, Averka parato, Damonte palo, Bowen gol, Rizzo parato, Corres gol, M. Guidi gol