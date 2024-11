MotoGP oggi in tv, GP Barcellona 2024: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 16 novembre, giornata piuttosto intensa e importante a Barcellona, sede dell’ultimo round del Motomondiale 2024. Sul tracciato catalano assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica che richiederà una messa a punto perfetta.

Nella classe regina ci si aspetta il confronto diretto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo (Ducati Pramac) è in testa alla classifica mondiale, con 24 punti di margine su Pecco ed è vicinissimo alla sua prima corona. Bagnaia dovrà cercare di vincere oggi la Sprint e la gara domenicale, ma potrebbe anche non bastare dal momento che Martin ha un margine confortante.

Vedremo se ci saranno altri interpreti che si inseriranno lotta iridata, considerando Enea Bastianini e Marc Marquez in particolare, desiderosi di ben figurare in questo appuntamento. Un week end che avrebbe dovuto tenersi a Valencia, ma a causa di quanto tragicamente accaduto nella città iberica (alluvione) si è stati costretti a modificare la scadenza in calendario.

Il sabato del GP di Barcellona, ultimo round del Motomondiale 2024, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne delle tre categorie.

MOTOGP OGGI IN TV GP BARCELLONA 2024

Sabato 16 novembre

Ore 8.40-9.10, Moto3, pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 9.25-9.55, Moto2, pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 15.00, MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

PROGRAMMA GP BARCELLONA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Il sabato del GP di Barcellona, utimo round del Motomondiale 2024, sarà trasmesso nella sua totalità in tv da Sky Sport MotoGP (208). A disposizione la copertura su Sky Sport Uno (201) delle prove libere odierne e delle qualifiche della MotoGP e della Sprint Race della classe regina. Vi sarà inoltre la copertura in chiaro offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race della massima cilindrata.

Diretta streaming: la copertura sarà garantita interamente da SkyGo e NOW, in chiaro per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della massima cilindrata su TV8.it. Le prove libere odierne saranno esclusiva di Sky Sport.

MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 16 novembre

