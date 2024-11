MotoGP, GP Barcellona 2024. Bagnaia “brucia” di 80 millesimi Bezzecchi nelle pre-qualifiche. Martin deve inseguire

Al circuito del Montmelò si sono concluse le pre-qualifiche del Gran Premio della Solidarietà, ultimo atto del Mondiale di MotoGP 2024. La sessione ha determinato i 10 piloti esentati dal barrage del Q1, oltre a fornire indicazioni legate ai rapporti di forza in vista delle fasi cruciali dell’evento che assegnerà l’Iride.

Partiamo proprio dai contendenti per il titolo, Jorge Martin e Francesco Bagnaia, separati in classifica generale da 24 punti in favore dello spagnolo. Quest’oggi l’alfiere del team Pramac ha fatto segnare un tempo di 1’39”214, valsogli la quinta posizione nella tabella cronometrica. L’italiano ha invece chiuso il suo giro più rapido in 1’38”918, attestandosi al primo posto.

Nel mezzo si sono infilati il redivivo Marco Bezzecchi (1’39”249), l’enfant du pays Aleix Espargargò (1’39”025) e il sorprendente Johann Zarco (1’39”197). Per quanto riguarda i due pretendenti alla “statuetta” di “Miglior attore non protagonista”, ovverosia il gradino più basso della graduatoria iridata, si registra l’ottavo crono di Marc Marquez (1’39”361) e il decimo di Enea Bastianini (1’39”467).

Gli altri qualificati diretti al Q2 sono Maverick Viñales, Alex Marquez e Pedro Acosta. Il nome più eccellente momentaneamente escluso dalla fase “calda” delle qualifiche è Brad Binder. Deludente Franco Morbidelli, solo sedicesimo, dietro anche alle due Yamaha.

Le qualifiche, che determineranno la griglia di partenza di ambedue gli eventi in programma, si terranno fra le 10:50 e le 11:30 di domani. La Sprint è programmata alle 15:00 di sabato e potrebbe risultare decisiva per il Mondiale nel caso Martin guadagni almeno 2 punti a Bagnaia. Viceversa, la partita si chiuderà nel Gran Premio (ore 14:00 di domenica).