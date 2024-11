Francesco Bagnaia autocritico: “Se sono in questa situazione è perché ho commesso troppi errori”

Calato il sipario sulla prima giornata di prove del GP di Barcellona, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló, Francesco Bagnaia ha concluso davanti a tutti nelle pre-qualifiche, dando dimostrazione di trovarsi piuttosto bene con la sua Ducati GP24. Un fine-settimana particolare per Pecco, a -24 dal leader del campionato, Jorge Martin, oggi quinto.

Il margine di vantaggio dello spagnolo è importante ed è chiaro che in caso di doppio successo di Sprint e GP si potrebbe rimanere con tanto amaro in bocca. Tuttavia, si vorrà concludere nel migliore dei modi e poi trarre spunti in vista del 2025.

“Abbiamo fatto un gran lavoro, non era facile perché le condizioni della pista sono molto diverse rispetto a quando abbiamo corso a maggio. Al di là delle temperature, il grip è molto diverso ed è facile commettere degli errori quando finisci fuori dalla traiettoria ideale. Posso ritenermi soddisfatto”, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

Analizzando il suo percorso nel 2024, il centauro nostrano ha aggiunto: “Dopo la Malesia, ho analizzato quanto accaduto. Se adesso mi trovo in questa situazione, è perché ho sbagliato. Otto zeri sono davvero troppi, anche se in quattro di questi le responsabilità non sono state le mie. È qualcosa che mi motiva a crescere, soprattutto perché l’anno prossimo sarà necessario compiere uno step“, ha dichiarato Pecco, pensando probabilmente anche all’arrivo di Marc Marquez nel team ufficiale della Ducati.

Una giornata in cui Bagnaia è caduto poco dopo le prove di partenza del primo turno di libere: “Sono arrivato alla staccata di curva-1 molto piano e non mi aspettavo che Vinales entrasse così dall’esterno. Questo mi ha fatto perdere completamente la stabilità sul davanti. Una situazione che si poteva evitare“.