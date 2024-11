Marc Marquez: “Non il mio miglior venerdì dell’anno, devo ancora trovare il giusto feeling”

Non ha troppa voglia di sorridere Marc Marquez al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Il portacolori del team Ducati Gresini, infatti, non ha vissuto un venerdì semplice, con una GP23 che non ha dato le risposte attese. Il Cabroncito, quindi, ha centrato la top10 solamente nell’ultimo minuto del turno, beffando Pedro Acosta per pochi millesimi.

Il miglior tempo porta la firma di Francesco Bagnaia con un strepitoso 1:57.679 e appena 50 millesimi di margine su Jorge Martin (finito poi nella ghiaia malese), mentre si ferma al terzo posto un solido Enea Bastianini a 198. Quarta posizione per un redivivo Maverick Vinales a 462 millesimi, quinta per Alex Marquez a 617, mentre è sesto un positivo Fabio Quartararo a 624. Settimo Franco Morbidelli, ottavo Alex Rins, nono Jack Miller, quindi chiude la top10 proprio Marc Marquez a quasi sette decimi dalla vetta (+0.683).

Al termine della sessione pomeridiana, il pilota otto volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni: “Come si è visto non ho vissuto il mio miglior venerdì della stagione. Per fortuna ho trovato la top10 proprio in extremis e questo mi rincuora in vista delle qualifiche di domani, ma gli aspetti da migliorare sono ancora tanti”.

Il pilota nativo di Cervera prosegue nella sua analisi: “Il turno mattutino, anche per questioni di grip, non mi ha dato modo di spingere subito al massimo. Nel pomeriggio abbiamo provato a cambiare un po’ di cose, quindi abbiamo lavorato sulle gomme, ma il time attack è stato più complicato del previsto. Per il momento le sensazioni non sono le migliori, domani devo migliorare parecchio”.