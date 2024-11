VIDEO MotoGP, la caduta di Jorge Martin nelle prove libere del GP di Malesia

Si chiude con ottimi riscontri cronometri ma, anche, una escursione nella ghiaia per Jorge Martin. Il leader della classifica generale, infatti, è finito nella ghiaia al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, per colpa di una scivolata proprio in occasione dell’ultimo minuto del turno pomeridiano.

Il miglior tempo delle pre-qualifiche di Sepang lo ha messo a segno Francesco Bagnaia con un clamoroso 1:57.679 con 50 millesimi di vantaggio su Jorge Martin, quindi è terzo Enea Bastianini a 198. Quarta posizione per Maverick Vinales a 462 millesimi dalla vetta, quinta per Alex Marquez a 617, quindi sesto Fabio Quartararo a 624. Settimo tempo per Franco Morbidelli a 631 millesimi, ottavo Alex Rins a 657, nono Jack Miller a 681 mentre completa la top10 Marc Marquez 683.

La battaglia tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia si è protratta fino all’ultimo minuto della sessione. La voglia dei due piloti di piazzare il miglior tempo era evidente per segnare un piccolo punto a proprio favore e, di conseguenza, inizia a mettere pressione al rivale in una lotta per il titolo che si sta facendo davvero rovente.

Lo spagnolo, proprio in extremis, ha tentato l’ultimo giro veloce per riprendersi la prima posizione ma, dopo una staccata violentissima in curva 1, è finito a terra. Per il nativo di Madrid si è trattato di una scivolata innocua e senza danni anche alla moto, però ha dato la conferma di come “Martinator” volesse dare un segnale forte a Pecco Bagnaia. Andiamo, quindi, a rivedere il momento della caduta del portacolori del team Ducati Pramac.

VIDEO CADUTA DI JORGE MARTIN