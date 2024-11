MotoGP, Bagnaia il più veloce nel venerdì di Sepang, Martin cade, Marquez si salva

All’autodromo di Sepang si è chiusa la prima giornata dedicata al Gran Premio di Malesia di MotoGP. La sessione di pre-qualifica, atta a determinare i dieci piloti esentati dal Q1, si è conclusa con qualche piccola sorpresa. Tutti i piloti più attesi hanno risposto “presente” all’appello, guadagnando accesso diretto alla fase cruciale delle qualifiche.

Miglior tempo per Francesco Bagnaia (1’57”679), che ha preceduto di 50 millesimi il battistrada della classifica generale Jorge Martin, peraltro protagonista di un’innocua scivolata nel finale di sessione. C’è dunque sostanziale equilibrio tra i contendenti per il titolo, avvicinati da Enea Bastianini (148 millesimi di ritardo dal compagno di squadra). Ha fatto più fatica Marc Marquez (7 decimi di ritardo, guadagnando la top-10 per il rotto della cuffia).

La novità è rappresentata dalla crescita di competitività espressa dalle Yamaha, entrambe esentate dal Q1 (Sesto tempo per Fabio Quartararo, ottavo per Alex Rins). Viceversa, sotto le attese la Ktm, che porta in Q2 solo Jack Miller (escluso dunque Pedro Acosta, autore dell’unicesima performance).

Ammessi direttamente al segmento più pregnante delle qualifiche anche l’Aprilia di Maverick Viñales, le Ducati di Alex Marquez e Franco Morbidelli. Ennesima delusione per Marco Bezzecchi (12°), mentre il rientro di Andrea Iannone in sostituzione dell’infortunato Fabio Di GIannantonio si è risolto con il 21° crono.