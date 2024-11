Marc Marquez: “Commenti uguali a Bagnaia: lavoro più facile per gli ingegneri”

Marc Marquez ha concluso la propria stagione con il quarto posto nei test collettivi della MotoGP andati in scena sul circuito del Montmelò. Il fuoriclasse spagnolo, che nella prossima annata agonistica farà parte della squadra ufficiale della Ducati accanto a Francesco Bagnaia, ha indossato la tuta completamente rossa per la prima volta in carriera e ha provato la nuova moto della Scuderia di Borgo Panigale, palesando una certa soddisfazione al termine della sessione.

Marc Marquez ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “È stato bello tornare a fare i test in un team factory. Di base ho lavorato con la GP25, per capire cosa fosse meglio o peggio. Poi abbiamo fatto alcune comparazioni con la GP24. La cosa più importante è che i miei commenti sono simili a quelli di Bagnaia, questo rende il lavoro più facile per gli ingegneri. Abbiamo lavorato bene, provando tutto quello che prevedeva il programma. Mi sono trovato bene nel box“.

Marc Marquez ha poi concluso la propria analisi: “Ora è difficile mettere una moto nuova in pista ed essere al livello di una moto che ha girato un anno, ma è importante che sia io che Pecco abbiamo provato le stesse cose e questo renderà più facile lavorare questo inverno. Devo capire un po’ sulle staccate forte, è un po’ diverso e cambia un po’ lo stile di guida, ma penso che sono io che devo abituarmi”.