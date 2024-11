Francesco Bagnaia: “Io e Marquez sembriamo la stessa persona. La moto è nata abbastanza bene”

Francesco Bagnaia ha concluso la propria stagione agonistica con il terzo tempo nei test collettivi andati in scena sul circuito del Montmelò. Il due volte Campione del Mondo di MotoGP, a cui è mancato il tris consecutivo per una decina di punti di distacco nei confronti di Jorge Martin, è montato in sella sulla nuova moto e ha così potuto fare un primo esame della Ducati in vista della prossima annata agonistica, anche se ha lavorato a lungo anche sulla GP24.

Il ribattezzato Pecco ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Alla fine la moto è nata abbastanza bene, il fatto che vada già almeno come la GP24 è positivo, anche se sicuramente ci saranno diverse cose da fare; su certi aspetti mi è piaciuta molto, su altri ho preferito la GP24, ci sarà da lavorare abbastanza e capire come sfruttare al meglio questa nuova moto“.

Il centauro piemontese si è soffermato anche sul rapporto con Marc Marquez, che nel 2025 sarà suo compagno di squadra: “Io e Marc abbiamo avuto le stesse sensazioni. Io penso che se si prendessero i fogli di setup e si leggesse quello che abbiamo detto sembreremmo la stessa persona, questa è una grandissima fortuna perché vuol dire che ci muoveremo nella stessa direzione. Lui ha uno stile di guida un po’ diverso rispetto al mio, però alla fine ci equilibriamo abbastanza sul discorso di cosa abbiamo bisogno sulla moto. Lui si è concentrato molto di più sulla GP25 completa, penso che sia stato un buon test sul discorso dei dati perché abbiamo portato a casa tante sensazioni“.

Francesco Bagnaia ha poi concluso: “Devo dire che siamo andati forte, perché senza provare il time attack siamo andati bene, il passo era buono, quindi tutto sommato è una buona giornata. La GP25 completa mi è piaciuta abbastanza, soprattutto per la stabilità nel veloce, per il resto sicuramente la GP24 aveva un bel potenziale in ingresso di frenata, è quello che dobbiamo cercare di riuscire a portarlo anche sulla GP25. Tuttavia, le differenze sono molto poche“.