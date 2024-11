MotoGP, Alex Marquez il più veloce nei Test di Barcellona, 3° Bagnaia, Martin debutta con Aprilia

Si è conclusa la classica giornata di test post-stagione di MotoGP. A Barcellona, sul circuito del Montmelò, ci si è proiettati già verso la stagione 2025, con ben dodici piloti che hanno esordito con un nuovo team. Il più veloce in assoluto di questi test collettivi è stato Alex Marquez con la Ducati del Team Gresini: 1:38.803 del pilota spagnolo.

A seguire troviamo Fabio Quartararo con Yamaha che ha fatto registrare un buon 1:39.199, a quasi quattro decimi di distacco da Marquez. Ben 75 i giri completati dal francese in questa giornata di test e buone sensazioni in vista della prossima stagione. Terzo Francesco Bagnaia che ha provato la GP25 e ha girato anche con le vecchie moto: 1:39.398 appena davanti al suo nuovo compagno di squadra Marc Marquez, all’esordio con la Ducati ufficiale con un buon 1:39.454.

Giornata che era attesa anche per l’esordio di Jorge Martin con l’Aprilia: ebbene il campione del mondo si è piazzato appena fuori dalla top 10, in undicesima posizione con il crono di 1:39.859. Poco distante il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, tredicesimo in 1:39.995.

Ha concluso in sedicesima posizione Enea Bastianini con la KTM: l’ex Ducati è incappato in una brutta caduta in curva 5 e ha demolito la sua moto mentre stava effettuando il suo lavoro nel pomeriggio. Tra gli altri da segnalare anche il nono posto di Pedro Acosta per la prima volta con la KTM factory.