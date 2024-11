MotoGP, Francesco Bagnaia e la grande occasione del 2025. Zittire una volta per tutti i detrattori battendo Marc Marquez

Francesco Bagnaia ha di fronte a sé una grandissima occasione, soprattutto se la supremazia Ducati dovesse confermarsi anche nel 2025. La Casa di Borgo Panigale ha sbaragliato il campo in questo 2024, conseguendo 36 successi su 40 disponibili (17 Sprint e 19 Gran Premi su 20). Difficile pensare a un sovvertimento repentino delle gerarchie tecniche, anche se è improbabile vedere tale dominio riproporsi il prossimo anno.

Ci saranno due Desmosedici in meno, poiché Pramac diventerà la struttura satellite Yamaha. Inoltre, la qualità media dei piloti del marchio bolognese è destinata ad abbassarsi. Per quanto Fermin Aldeguer venga considerato promettente, è difficile pensare che da rookie possa essere subito competitivo. Inoltre, il valore di Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Alex Marquez è risaputo. Nessuna mancanza di rispetto, parlano i risultati di ognuno.

Pecco avrà però al suo fianco il compagno di squadra più scomodo in assoluto, quel Marc Marquez molto ingombrante per personalità, palmares e peso politico. Non a caso, El Trueno de Cervera è stato preferito a Jorge Martin proprio in virtù di ciò che la sua figura rappresenta nel panorama della MotoGP.

“I grandi momenti derivano da grandi opportunità” diceva Kurt Russell, impersonando l’allenatore di hockey americano Herb Brooks nel film “Miracle”. Ebbene, Bagnaia ha di fronte a sé la grande opportunità di vivere un grande momento, quello di fregiarsi del terzo titolo mondiale della carriera spazzando via qualsiasi equivoco legato al suo valore.

Marquez ha dimostrato di non essere finito, ha chiuso la classifica generale al terzo posto pur cominciando la stagione in maniera balbettante e disponendo di una moto meno evoluta di altre. Vincere il Mondiale, superando MM93 a parità di mezzo, eliminerebbe qualsiasi equivoco o dubbio sulla forza del ventisettenne piemontese, che nonostante due corone iridate non riceve consenso unanime relativamente alle sue reali capacità.

Al contempo, il 2025 rappresenta una grandissima opportunità anche per Marquez. Quando gli potrà ricapitare di avere a disposizione quella che si annuncia come la moto più competitiva, salvo repentine crescite di aziende rivali, sapendo di avere come avversario principe annunciato solo ed esclusivamente il compagno di box? Una situazione che potrebbe non ripetersi mai più, figlia della congiuntura venutasi a creare in vista della prossima stagione.

Insomma, l’anno prossimo sa tanto di “occasione” per entrambi i centauri del Factory Team Ducati, seppur in maniera totalmente differente. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, né per il piemontese, nè per il catalano. Solo uno dei due, però, saprà coglierla…