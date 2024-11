Sinner ha vinto almeno un set in tutte le partite del 2024! Un solo tennista ci era riuscito nell’era Open…

Jannik Sinner ha vinto almeno un set in tutte le partite giocate nel corso del 2024: tra 79 incontri ufficiali e 5 di esibizione (due al Kooyong Classic e tre al Six Kings Slam), l’azzurro è sempre riuscito a portare a casa almeno un parziale. Si tratta di un ruolino di marcia semplicemente impressionante e che ha permesso all’azzurro di diventare il secondo uomo nell’Era Open capace di conseguire un risultato di questa enorme caratura: in precedenza c’era riuscito soltanto lo svizzero Roger Federer nel 2005.

Il fenomeno elvetico terminò con un record di 81 vittorie e 4 sconfitte contro Safin nella semifinale degli Australian Open, contro Gasquet nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, contro Nadal nella semifinale del Roland Garros, contro Nalbandian in quelle che ora sono le ATP Finals. Il fuoriclasse altoatesino vanta invece un saldo di 78-6 (73-6 negli incontri ufficiali, 5-0 nelle esibizioni), dopo aver regolato Tallon Griekspoor nella finale della Coppa Davis.

Proprio il primo set del singolare contro l’olandese, deciso al tiebreak, ha sancito il record di Jannik Sinner in un 2024 da infiocchettare, caratterizzato da due trionfi negli Slam (Australian Open e US Open), il sigillo alle ATP Finals, tre affermazioni nei Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e naturalmente il primo posto nel ranking ATP. Per completezza va ricordato che anche la statunitense Serena Williams vinse un set in tutte le partite disputate nel 2013 (78 vittorie e 4 sconfitte).