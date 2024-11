Mikaela Shiffrin demolisce la concorrenza nella prima manche a Levi. Peterlini ai margini della top15

Mikaela Shiffrin mette subito il suo timbro sul primo slalom della stagione. L’americana domina la prima manche a Levi e mette praticamente in ghiaccio la novantottesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. La nativa di Vail ha demolito la concorrenza, confermando un pronostico che la vedeva come l’assoluta favorita.

Una manche in continua progressione per l’americana, che ha continuato a guadagnare sempre di più ad ogni intermedio, facendo la differenza soprattutto nel tratto finale. Il distacco delle rivali sale già sopra i 60 centesimi, quelli che dividono la tedesca Lena Duerr, seconda al traguardo, dalla vetta della classifica.

La lotta per il podio è apertissima, perchè al terzo posto c’è la croata Zrinka Ljutic, che ha accusato un ritardo di 73 centesimi da Shiffrin. In quarta posizione c’è l’austriaca Katharina Liensberger (+0.83), che ha preceduto l’americana Paula Moltzan (+0.90), che è stata l’unica a fare meglio di Shiffrin nel primo intermedio.

Sesta posizione per la svedese Anna Swenn-Larsson (+1.16) davanti alla svizzera Camille Rast (+1.22) e alla slovena Andreja Slokar (+1.38), bravissima ad inserirsi all’ottavo posto con il pettorale 21. Completano la Top-10 la svedese Sara Hector (+1.39) e la svizzera Melanie Meillard (+1.42).

Martina Peterlini è la migliore delle azzurre in sedicesima posizione, concludendo a poco più di due secondi da Shiffrin (+2.03), perdendo davvero troppo nel tratto finale con una pista comunque decisamente segnata. Brutta prima manche, invece, per Marta Rossetti, staccata di 3.14 dalla vetta.