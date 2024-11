LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: inizia la resa dei conti tra Bagnaia e Martin. Alle 3:45 la FP

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Sepang i piloti e i propri team lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race di domani, nonché della gara domenicale.

Inizia la resa dei conti tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco, a segno nel GP di Thailandia, ha però dovuto fare i conti con l’affermazione dello spagnolo nella Sprint a Buriram, per cui il suo guadagno in termini di punti è non è stato molto. Sono 17 le lunghezze che separano il centauro piemontese dalla vetta della classifica generale occupata dall’iberico.

Determinante trovare in breve tempo l’assetto giusto sulla moto. La pista malese è tra le più tecniche del calendario e di base richiede grande precisione in frenata ed estrema trazione in uscita delle curve. Sulla carta, un layout che dovrebbe adattarsi bene allo stile di guida di Pecco, ma si sa anche quanti miglioramenti Martin sia riuscito a fare su circuiti come quello malese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 03.45 italiane con la prima sessione di prove libere, mentre le pre-qualifiche della classe regina cominceranno dalle 08.00 nostrane. Buon divertimento!