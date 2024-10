MotoGP su TV8: orari in chiaro GP Malesia 2024, programma differite 1-3 novembre

Il Gran Premio di Malesia è il diciannovesimo e penultimo dei venti atti sui quali si sta sviluppando il Motomondiale 2024. La MotoGP e le classi formative si apprestano a vivere la terza settimana consecutiva di gare, che andrà a concludere il “Trittico dell’Estremo Oriente”. Dopodiché, si farà finalmente ritorno in Europa dopo una lunga trasferta.

Sepang è un impianto che ha alzato esponenzialmente l’asticella. Eretto sulla fine degli anni ’90, può essere concettualmente considerato il primo vero autodromo del XXI secolo. Concepito da Hermann Tilke, dotato di una carreggiata enorme e di strutture di supporto all’avanguardia, ha fissato i nuovi standard organizzativi per il motorsport globale.

Si scenderà in pista da venerdì 1 a domenica 3 novembre. Chiaramente, la Malacca è dall’altra parte del mondo, dunque il fuso orario sarà particolarmente marcato. Quali saranno le tempistiche precise della gara asiatica, e come seguire il GP di Malesia 2024 di MotoGP in TV?

MOTOGP – PROGRAMMA GP MALESIA 2024

VENERDÌ 1 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.00-2.35, Moto3, Prove libere

Ore 2.50-3.30, Moto2, Prove libere

Ore 3.45-4.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 6.15-6.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 7.05-7.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 8.00-9.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 2 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1.40-2.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 2.25-2.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 3.10-3.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 3.50-4.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5.50-6.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6.45-7.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7.10-7.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 3 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 5.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 6.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 8.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP MALESIA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Malesia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento della Malacca potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Malesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 2 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.50-4.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 5.50-6.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 6.45-7.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 8.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 3 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 12.20, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 14.00, Differita GRAN PREMIO MotoGP