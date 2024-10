MotoGP, GP Malesia 2024: numeri, statistiche, curiosità. Sepang è pista amica degli italiani

Motomondiale 2024, penultimo atto. Domenica 3 novembre assisteremo al Gran Premio di Malesia. A differenza di tanti eventi asiatici, sorti come funghi negli ultimi anni, questo appuntamento ha una storia solida e ben radicata, il cui principio risale al 1991.

La Malaysia, come sarebbe più corretto chiamare l’entità statale a cui si fa riferimento, entra in calendario grazie allo spartano impianto di Shah Alam. Dopo un’estemporanea edizione a Johor (1998), dal 1999 l’evento si stanzia a Sepang, autodromo moderno e degno degli elevati standard richiesti da una categoria di respiro globale come la MotoGP.

Sono 22 le gare iridate andate in scena a Sepang, a fronte però di 23 edizioni del GP ivi tenutesi. La discrepanza è data dai fatti del 2011, quando la corsa fu prima interrotta e poi cancellata a causa del tragico incidente nel quale Marco Simoncelli perse la vita.

SEPANG – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (6)

I trionfi del Dottore sono datati 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010.

Piloti in attività con vittorie a Sepang:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2019}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2023}

Italiani vincitori a Sepang:

ROSSI Valentino (2001, 2003, 04, 06, 08, 10)

BIAGGI Max (2002)

CAPIROSSI Loris (2005)

DOVIZIOSO Andrea (2016, 2017)

BAGNAIA Francesco (2022)

BASTIANINI Enea (2023)

Moto vincitrici a Sepang:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

7 – HONDA (2001, 2018)

7 – DUCATI (2005, 2023)

6 – YAMAHA (2002, 2019)

2 – SUZUKI (1999, 2000)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 2; Yamaha 4)

Record di vittorie consecutive:

2 – ROBERTS Kenny Jr. (1999, 2000)

2 – ROSSI Valentino (2003, 2004)

2 – PEDROSA Dani (2012, 2013)

2 – DOVIZIOSO Andrea (2016, 2017)

Dunque ben quattro centauri hanno firmato un back-to-back, ma nessuno si è ancora issato a quota tre!

Vincitore Sprint 2023.

MARQUEZ Alex (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Sepang:

3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013, 2014, 2018}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2022}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2023}

SEPANG – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ROLFO Roberto [ITA]

2011 – LÜTHI Thomas [SUI]

2012 – DE ANGELIS Alex [SMR]

2013 – RABAT Tito [ESP]

2014 – VIÑALES Maverick [ESP]

2015 – ZARCO Johann [FRA]

2016 – ZARCO Johann [FRA]

2017 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2018 – MARINI Luca [ITA]

2019 – BINDER Brad [RSA]

2022 – ARBOLINO Tony [ITA]

2023 – ALDEGUER Fermin [ESP]

È Johann Zarco l’unico pilota ad aver vinto per due volte nella classe cadetta. Sono invece 3 le affermazioni italiane, raccolte da Roberto Rolfo, Luca Marini e Tony Arbolino.

SEPANG – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – CORTESE Sandro [GER]

2013 – SALOM Luis [ESP]

2014 – VAZQUEZ Efren [ESP]

2015 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2016 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2017 – MIR Joan [ESP]

2018 – MARTIN Jorge [ESP]

2019 – DALLA PORTA Lorenzo [ITA]

2022 – MCPHEE John [GBR]

2023 – VEIJER Collin [NED]

Nessuno ha ancora bissato il proprio successo. La Spagna è il Paese più vincente in assoluto (4 hurrà), mentre sono 2 i trionfi italiani (Bagnaia e Dalla Porta).