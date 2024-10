MotoGP, GP Malesia 2024. “9” per Bagnaia, “21” per Martin. Questi i numeri chiave di Sepang

Domenica 3 novembre si correrà il Gran Premio di Malesia, penultimo atto del Mondiale di MotoGP. Il campionato iridato ha cambiato connotati a partire da sabato scorso, quando Jorge Martin ha guadagnato un vantaggio aritmetico tale da impedire a Francesco Bagnaia di essere “padrone del proprio destino”.

Sono 17 i punti di differenza tra lo spagnolo e l’italiano. Pochi, se si pensa a come ne restino da assegnare 74, ma sufficienti da consentire al madrileno di vincere il titolo arrivando sempre immediatamente alle spalle del piemontese.

Per Pecco sarà dunque indispensabile trovare almeno un “alleato” nella sua furiosa battaglia con Martinator. Quell’”alleato” può essere solo un Enea Bastianini o un Marc Marquez. È dunque palese come si debbano utilizzare le virgolette, perché il cobelligerante sarebbe tale solo per interesse. Sia Bestia che El Trueno de Cervera corrono per sé stessi, ma chiaramente infilandosi tra i due contendenti, andrebbero a togliere punti all’uno o all’altro.

Attenzione, perché se Martin dovesse tagliare il traguardo davanti a Bagnaia in qualsiasi evento, rafforzerebbe viepiù la sua posizione. In termini aritmetici quale può essere la missione dell’italiano a Sepang? Recuperare almeno 9 punti, in maniera tale da arrivare a Valencia con la consapevolezza di poter conquistare il terzo titolo solo con le proprie forze. Insomma, la Malesia sarà una sorta di “prova del 9” per Pecco, nel senso di dover rimontare almeno il suddetto ammontare in termini aritmetici.

Viceversa, per Martinator l’appuntamento di Kuala Lumpur può rappresentare già il primo match point. Teoricamente, potrebbe chiudere matematicamente i conti all’equatore, con un GP d’anticipo. Come? Guadagnando 21 lunghezze sull’avversario diretto. Possibile? Sì. Probabile? No.

A meno di imprevisti sfavorevoli a chi corre con il #1, tutto si deciderà tra il 16 e 17 novembre. Resta da capire chi avrà il coltello dalla parte del manico e quanto solida sarà la sua presa. Questo si capirà a Sepang.