LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: la Ferrari cerca risposte in FP3

Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della FP3 valida per il Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo nonché terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula Uno. Sarà una notte fascinosa quella ci apprestiamo a vivere nel tracciato urbano Las Vegas Strip Circuit, dove si attendono conferme e risposte rispetto a quanto visto in un per certi versi sorprendente venerdì.

Nelle prime due sessioni di prova infatti a salire in cattedra sono state le Mercedes, con nota di merito verso Lewis Hamilton, risultato il più veloce in entrambi i turni. Bene anche George Russell, secondo nella prima uscita e terzo invece nell’altra tranche.

Inutile dire che i riflettori saranno tuttavia puntati sulla Ferrari, scuderia che non ha rispettato le aspettative della vigilia, risultando meno performante al cospetto di una pista che, teoricamente, dovrebbe invece esaltare le caratteristiche delle due monoposto. La speranza è che proprio in questa terza sessione possano arrivare dei risultati più convincenti: ricordiamo infatti che in FP1 Charles Leclerc ha centrato il quarto posto, mentre Carlos Sainz il sesto. In FP2 ordini quasi invertiti, con lo spagnolo quarto e il monegasco quinto.

Non mancheranno poi ovviamente gli altri protagonisti, a cominciare da un tranquillo Max Verstappen (lanciato verso il quarto titolo consecutivo), passando per le due competitive McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Per tutti, l’ambizione sarà quella di arrivare alle qualifiche, al via alle 7:00, nelle condizioni migliori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della FP3 valida per il GP di Las Vegas. Curva dopo curva, miglior tempo dopo miglior tempo, per non perdersi davvero nulla. La sveglia è puntata per le 3:30. BUON DIVERTIMENTO!