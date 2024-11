LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: la Ferrari cerca l’attacco alla McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato denominato Las Vegas Strip Circuit andrà in scena la prima giornata di lavoro in pista su un circuito cittadino che unisce lunghissimi rettilinei a tratti molto lenti.

Quando prenderà il via la giornata? Le 9 ore di differenza di fuso orario ci proporranno orari prettamente notturni. La prima sessione di prove libere, infatti, andrà in scena alle ore 03.30 italiane (le ore 18.30 del giovedì sera di Las Vegas) mentre la seconda sessione scatterà alle ore 07.00. Ci attendono le prime 2 ore di lavoro sulla pista che un anno fa rappresentò un vero rompicapo per diversi team.

Nei 6,201 chilometri del tracciato si deve trovare il giusto mix tra velocità di punta e parti lente. La sensazione è che la Ferrari potrebbe nuovamente essere protagoniste sulla pista statunitense con McLaren, Mercedes e Max Verstappen che cercheranno di inserirsi nella lotta. L’olandese vuole chiudere in anticipo il discorso a livello di titolo, il quarto di fila, per cui potrebbe pensare a gestire senza grossi rischi.

La giornata scatterà alle ore 03.30 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta delle due prove libere, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno a Las Vegas. Buon divertimento!