F1, prove libere GP Las Vegas 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo tre settimana di sosta si torna in pista finalmente questo weekend per il Gran Premio di Las Vegas 2024, valevole come ventiduesima e terzultima gara stagionale del Mondiale di Formula 1. Da venerdì 22 a domenica 24 novembre i riflettori saranno puntati sulle strade di della città del Nevada per una tappa fondamentale sia per la classifica piloti che quella costruttori.

Max Verstappen, dopo la stupenda vittoria in rimonta di Interlagos sul bagnato che lo ha lanciato ancor di più nella leggenda, ha a disposizione il primo match point per chiudere i conti e riconfermarsi campione del mondo per il quarto anno di seguito. L’olandese della Red Bull è saldamente al comando della classifica generale con un ampio margine di 62 punti su Lando Norris e potrebbe festeggiare il Mondiale già domenica precedendo al traguardo il britannico della McLaren, oppure arrivando una posizione indietro dalla quarta in poi (dipenderà anche dal giro veloce).

Più in bilico la situazione nel Mondiale costruttori, con McLaren che si presenta alla vigilia delle ultime tre gare da leader della graduatoria con un vantaggio di 36 punti sulla Ferrari e 49 sulla Red Bull. La Scuderia di Maranello si gioca tanto proprio nel round americano, su un tracciato potenzialmente favorevole, visto che lo scorso anno il Cavallino Rampante in questo contesto si espresse alla grande.

Tutte le sessioni del venerdì di Las Vegas verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Non sarà possibile seguire le qualifiche in chiaro su TV8 né in streaming su tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP LAS VEGAS F1 2024

Venerdì 22 novembre

Ore 3.30 Prove libere 1 a Las Vegas (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 7.00 Prove libere 2 a Las Vegas (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.