F1, le Mercedes dominano la FP1 di Las Vegas, Ferrari all’inseguimento con buoni riscontri sul passo gara

Si chiude con un uno-due Mercedes la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino del Nevada le due monoposto di Brackley hanno sfruttato nel migliore dei modi la parte conclusiva del turno con la pista più gommata, andando a ritoccare più volte il miglior tempo grazie alle gomme soft. Ferrari e McLaren attendono la FP2 per spingere al massimo, mentre in casa Red Bull la sensazione è che ci sia molto da fare sulla RB20 per avvicinarsi ai migliori.

Il turno, che si è disputato nel tardo pomeriggio del giovedì di Las Vegas, ha visto Lewis Hamilton (Mercedes) chiudere in vetta con il tempo di 1:35.001, tempo ottenuto sotto la bandiera a scacchi. Al secondo posto, come detto, il suo compagno di scuderia George Russell con un distacco di 396 millesimi, mentre è terzo a quasi un secondo (+0.953) Lando Norris (McLaren) in 1:35.954. Il pilota classe 1999 ha preferito provare la prima simulazione di passo gara a fine sessione, mettendo in mostra un preoccupante graining sulla sua MCL38 nei primi giri.

Quarta posizione per la prima delle Ferrari. Charles Leclerc, infatti, ha messo a segno un 1:36.007 chiudendo a 1.006 dalla vetta. Per il monegasco una FP1 lineare, con buoni tempi anche nella prima simulazione di passo gara. Quinta posizione per Max Verstappen (Red Bull), unico a montare sempre le gomme soft, strappando un 1:36.038 a 1.037 da Hamilton, proprio in extremis. Sesta posizione per Carlos Sainz (Ferrari) in 1:36.218 a 1.217 di distacco ma, come il compagno di team, può concentrarsi sulla FP2 con buone sensazioni grazie ad una SF-24 performante sulla Strip.

Si ferma in settima posizione Fernando Alonso (Aston Martin) in 1:36.262 a 1.261 da Hamilton, quindi è ottavo Oscar Piastri (McLaren) in 1:36.451 a 1.450, quindi nono il francese Pierre Gasly (Alpine) a 1.477, mentre è Sergio Perez (Red Bull) a chiudere la top10 con un distacco di 1.535 dalla vetta.

Ora la massima categoria del motorsport si prepara per la FP2 che scatterà alle ore 07.00 italiane, le ore 22.oo di giovedì sera nel Nevada. Attenzione alle temperature, con l’asfalto che già si attesta attorno ai 15° e andrà ulteriormente a raffreddarsi, ponendo un grosso punto di domanda sulle gomme.