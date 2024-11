LIVE Errani/Paolini-Hruncakova/Mihalikova, BJK Cup 2024 in DIRETTA: il titolo si assegnerà nel doppio decisivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match di doppio tra le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini e le slovacche Viktoria Hruncakova e Tereza Mihalikova, che si giocherà soltanto in caso di parità dopo i primi due singolari del tie tra Italia e Slovacchia, finalissima delle Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis.

Entrambe le selezioni hanno vinto il tie delle semifinali al doppio decisivo: l’Italia ha piegato la Polonia, mentre la Slovacchia ha eliminato la Gran Bretagna: se saranno confermate le scelte fatte contro le britanniche, il doppio slovacco sarà composto da Viktoria Hruncakova e Tereza Mihalikova, mentre l’Italia schiererà le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini.

