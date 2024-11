Italia-Slovacchia oggi in tv, Finale BJK Cup: orari singolari e doppio, programma, streaming

A distanza di dodici mesi l’Italia tornerà a giocare la finale delle Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis: mercoledì 20 novembre alle ore 17.00 le azzurre, dopo aver superato il Giappone ai quarti e la Polonia in semifinale, affronteranno la Slovacchia nell’ultimo atto della manifestazione.

Nella manifestazione in corso a Malaga, in Spagna, il format è quello che prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie si aprirà con il singolare tra le numero 2, cui seguirà la sfida tra le numero 1 delle due selezioni. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito.

La diretta tv della finale tra Italia e Slovacchia delle Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis sarà fruibile su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO BILLIE JEAN KING CUP 2024

Mercoledì 20 novembre

17.00 Italia-Slovacchia

Le giocatrici schierate verranno annunciate entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 17.00

Primo singolare (Tra le numero 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra le numero 1)

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA BILLIE JEAN KING CUP 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD.

Diretta streaming: gratuita su SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.