LIVE Italia-Slovacchia, BJK Cup 2024 in DIRETTA: Bronzetti confermata in singolare?

Il programma della Finale di BJK Cup

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale di BJK Cup 2024 tra Italia e Slovacchia. Sul veloce indoor di Malaga (Spagna) si affronteranno Lucia Bronzetti e Viktoria Hruncakova ad aprire le ostilità, in palio il titolo ambito di squadra più forte del mondo del tennis femminile. Una grande responsabilità per la romagnola, che vorrà replicare rispetto a quanto fatto in semifinale.

Bronzetti, infatti, ha fatto il proprio esordio in azzurro in questa competizione proprio nel confronto in semifinale con la Polonia. Un’avversaria difficile per Lucia, ovvero Magda Linette, giocatrice di grande livello e abituata a calcare questi palcoscenici. La nostra portacolori è stata in grado di esprimere grande personalità in campo, riuscendo a prevalere in due set.

Sul suo cammino ci sarà Hruncakova e i riferimenti non sono molti per provare a farsi un’idea di che match sarà. Bronzetti cercherà di esprimere tanta solidità per portarsi a casa la vittoria e quindi mettere nelle migliori condizioni Jasmine Paolini di disputare il secondo singolare e provare a chiudere i giochi, senza dover ricorrere al doppio con Sara Errani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Finale di BJK Cup 2024 tra Italia e Slovacchia: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 17.00 con la prima sfida di singolare tra Lucia Bronzetti e Viktoria Hruncakova. Buon divertimento!