WTA Stoccarda, vittorie di Iga Swiatek e Mirra Andreeva. Eliminata Shnaider

Calato il sipario su questa giornata di incontri nel torneo di Stoccarda (Germania). Niente da fare per Sara Errani (n.152 del mondo), che ha lottato come una leonessa contro la polacca Magdalena Frech (n.28 del mondo), dovendosi arrendere sullo score di 7-5 4-6 7-6 (5). La polacca affronterà nel secondo turno l’americana Jessica Pegula (n.3 del seeding).

Nel confronto tra sorelle, Mirra Andreeva (n.7 del mondo) ha battuto Erika (n.97 WTA) col punteggio di 6-2 1-0, visto il ritiro di quest’ultima all’inizio del secondo parziale. Mirra affronterà la connazionale Ekaterina Alexandrova (n.22 del mondo) e vedremo se il suo rendimento sarà sempre alto.

Tutto facile per la n.2 del mondo, Iga Swiatek. La polacca si è imposta facilmente contro la croata Jana Fett (n.153 del mondo) per 6-2 6-2. Swiatek, dunque, ha trovato con grande facilità feeling con l’amata terra rossa e nei quarti di finale attende la vincente tra l’americana Emma Navarro e la lettone Jelena Ostapenko.

Sconfitta per l’altra russa Diana Shnaider (n.13 WTA) opposta alla belga Elise Mertens (n.29 del mondo) a segno per 6-2 7-6 (5). La belga attende nei quarti la vincitrice tra la testa di serie n.1, Aryna Sabalenka, e la russa Anastasia Potapova. In conclusione, nel derby tedesco tra Tatjana Maria (n.81 del mondo) ed Ella Seidel (n.124 del ranking), l’ha spuntata quest’ultima col punteggio di 3-6 7-6 (2) 6-4. Sarà quindi Seidl ad affrontare nel secondo turno la statunitense Coco Gauff (n.4 del seeding).