Sinner e l’importanza di vincere il girone alle ATP Finals: il possibile incrocio in semifinale

Questa sera Jannik Sinner scenderà in campo per il terzo match della fase a gironi. La qualificazione alle semifinali è davvero vicina e potrebbe arrivare anche già prima di giocare, grazie all’eventuale vittoria di de Minaur su Fritz o al successo dell’americano ma in tre set contro l’australiano. Calcoli che verranno sicuramente fatti nel corso della giornata, ma c’è un dato certo: Sinner vincendo è sicuro di chiudere al primo posto il girone.

Terminare in prima posizione dovrebbe teoricamente dare un piccolo vantaggio all’altoatesino. Sinner affronterebbe il secondo classificato dell’altro raggruppamento, in questo momento Casper Ruud, andando così ad evitare la sfida con l’altro primo classificato, attualmente Alexander Zverev, considerato il vero rivale dell’azzurro in ottica vittoria finale.

Chiaramente sono solo ipotesi, visto che le partite sono ancora da disputare e tutto davvero può succedere. Sinner e Zverev si trovano nella medesima situazione, ma anche i loro rispettivi avversari (Alcaraz e Medvedev) sono accomunati dallo stesso destino. Chi può scombinare ulteriormente i piani sono Fritz e Ruud, che con una vittoria vedrebbero da vicino la semifinale, mentre sembrano ormai tagliati fuori da ogni possibilità sia de Minaur sia Rublev.

L’ipotesi migliore è quella di una semifinale contro Casper Ruud, avversario sicuramente da non sottovalutare, ma che sul cemento indoor non sembra avere i colpi e la potenza per mettere in difficoltà Sinner. C’è l’ipotesi di una super sfida con Carlos Alcaraz e con anche tutti gli aspetti mentali che seguono questo incontro o addirittura forse l’accoppiamento peggiore quello con Alexander Zverev, in una semifinale che diventerebbe davvero tostissima.