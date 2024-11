A che ora Italia-Slovacchia, Finale BJK Cup 2024: dove vederla in tv e streaming

L’Italia si è qualificata per il secondo anno di fila per la finale di Billie Jean King Cup: le ragazze di Tathiana Garbin hanno superato sia il Giappone che la Polonia al doppio decisivo, grazie al grande apporto di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le campionesse olimpiche stanno trascinando la formazione azzurra in questa competizione.

Di fronte a sorpresa non ci sarà la Gran Bretagna come si pensava, ma la Slovacchia, grande rivelazione di questa competizione. La formazione guidata da Matej Liptak ha messo in fila a sorpresa gli Stati Uniti agli ottavi di finale, ha battuto poi l’Australia ai quarti e infine oggi proprio la Gran Bretagna. Uno degli aspetti più positivi è stato il doppio Hruncakova/Mihalikova, vincente sia contro gli Stati Uniti che contro la Gran Bretagna.

La finale di Billie Jean King Cup 2024 tra Italia e Slovacchia si giocherà mercoledì 20 novembre alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FINALE BILLIE JEAN KING CUP 2024

Mercoledì 20 novembre

Italia-Slovacchia

Ore 17:00 Primo singolare – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Secondo singolare – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Doppio – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA FINALE BILLIE JEAN KING CUP 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (canale 64 digitale terrestre e 212 di Sky).

Diretta streaming: SuperTenniX e sito di SuperTennis.

Diretta Live testuale: OA Sport.