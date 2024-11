BJK Cup, l’Italia sfiderà la Slovacchia in finale. Sramkova: “Ho chance con Paolini”. Liptak: “Non vinciamo da anni…”

La Slovacchia ha sovvertito il pronostico della vigilia, sconfiggendo la Gran Bretagna per 2-1 nella semifinale della Billie Jean King Cup. Successo in rimonta sul cemento indoor di Malaga e così mercoledì 20 novembre (ore 17.00) le slovacche torneranno in campo per affrontare l’Italia nell’atto conclusivo che metterà in palio il massimo trofeo per Nazionali di tennis femminile.

Il capitano Matej Liptak ha dichiarato: “Questo è un momento straordinario per noi ma anche per tutto lo sport slovacco. Da tanti anni non vinciamo questo trofeo (prima e unica volta nel 2002, n.d.r.). Siamo incredibilmente felici per questo e speriamo di concludere nel migliore dei modi in finale. Il tennis slovacco ha avuto tante buone giocatrici in passato, anche quelle che io considero leggende. Ma da oggi posso considerare allo stesso livello anche questo gruppo”.

Rebecca Sramkova ha manifestato un certo ottimismo in vista dell’atto conclusivo da disputare contro la nostra Nazionale: “Jasmine Paolini? Certo che è cresciuta tanto rispetto alle partite che abbiamo giocato in passato, ma in realtà sono cresciuta anche io e so di avere delle chance. Non voglio crearmi aspettative per il nostro incontro. Spero solo di entrare in campo e divertirmi”.

Grande emozione anche per Tereza Mihalikova: “Solo ora sto realizzando cosa è accaduto. Dopo il primo singolare eravamo più lontane dal traguardo, ma Rebecca (Sramkova, ndr) ci ha dato un’altra chance e nel doppio siamo state brave a sfruttarla”.