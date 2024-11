Chi sono le giocatrici della Slovacchia che affronteranno l’Italia in BJK Cup: Sramkova in stato di grazia

L’Italia per il secondo anno consecutivo è in finale della Billie Jean King Cup e le ragazze di Tathiana Garbin avranno una chance più ghiotta rispetto all’anno scorso di vincere il titolo: l’avversaria in finale sarà la sorpresa Slovacchia, che è passata per sfide difficili contro Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna, superandole a pieni voti specie nel primo e nel terzo caso, quando erano sfavorite.

La punta di diamante è sicuramente Rebecca Sramkova: classe 1996, la giocatrice di Bratislava sembrava destinata già a esplodere da quest’anno, ha incontrato diverse difficoltà nella maturazione, ma nel finale di questa stagione sembra essere svoltata la sua carriera. Basti pensare che dopo lo US Open ha raggiunto la finale a Monastir, ha vinto a Hua Hin, ha fatto terzo turno a Pechino, finale a Jiujiang e in queste finali di Billie Jean King Cup ha battuto Tomljanovic, Collins e Boulter. Occhio soprattutto quando si arriva al terzo: Sramkova ha vinto gli ultimi otto incontri quando si è giunti al set decisivo.

C’è ballottaggio per quanto riguarda la scelta della seconda singolarista: finora si sono alternate la giovanissima e promettente classe 2007 Renata Jamrichova e Viktoria Hruncakova (meglio nota come Kuzmova). Quest’ultima è un ex top 50 in singolare ed è crollata in classifica a causa di una condizione atletica piuttosto approssimativa. Non è stata ancora schierata Anna Karolina Schmiedlova, quest’anno protagonista di un gran quarto posto alle Olimpiadi battendo nel suo percorso Paolini.

Proprio Hruncakova finora è stata ottimamente coinvolta in doppio insieme a Tereza Mihalikova, n.42 della specialità. Le due in coppia hanno già battuto Krueger/Townsend nel doppio decisivo contro gli Stati Uniti e Nicholls/Watson contro la Gran Bretagna: non sarà quindi da sottovalutare un eventuale approdo al doppio decisivo.