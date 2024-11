Dove vedere in tv Italia-Slovacchia, BJK Cup: orario finale, canale, streaming

L’Italia affronterà la Slovacchia nella finale della Billie Jean King Cup, la massima competizione per Nazionali femminili di tennis. L’appuntamento è per mercoledì 20 novembre (alle ore 17.00) sul cemento indoor di Malaga, dove verrà messo in palio il tanto ambito trofeo che in precedenza era denominato Fed Cup. Le azzurre scenderanno in campo dopo aver regolato il Giappone e aver firmato una grandiosa impresa contro la Polonia, mentre le avversarie hanno avuto la meglio su USA, Australia e Gran Bretagna.

La formula è la consueta: ad aprire le danze sarà un singolare tra le numero 2 delle due squadre, seguito dal singolare tra le due numero 1 ed eventualmente dal doppio di spareggio. La capitana Tathiana Garbin dovrebbe affidarsi a Lucia Bronzetti dopo il colpaccio firmato in semifinale e l’azzurra dovrebbe incrociare Viktoria Hruncakova, per poi puntare su Jasmine Paolini (numero 4 del mondo) contro Rebecca Sramkova. Saranno poi Paolini e Sara Errani, Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, a giocare il doppio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Slovacchia, finale della Billie Jean King Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SLOVACCHIA, FINALE BJK CUP

Mercoledì 20 novembre

Ore 17.00 Finale Billie Jean King Cup: Italia vs Slovacchia – Diretta tv su Supertennis

Nell’ordine: primo singolare (tra le n. 2), secondo singolare (tra le n. 1), doppio.

PROGRAMMA ITALIA-SLOVACCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.