Italia-Danimarca oggi, Europei femminili curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi martedì 19 novembre (ore 08.00) l’Italia affronterà la Danimarca agli Europei 2024 di curling femminile. Sul ghiaccio di Lohjia (Finlandia) si consumerà un confronto determinante per entrambe le squadre, che sono in piena lotta per qualificarsi alle semifinali di questa rassegna continentale: portare a casa un successo permetterebbe di avvicinarsi ai match che assegneranno le medaglie.

Stefania Constantini e compagne che hanno già perso il big-match contro la Svizzera, andranno a caccia di un risultato prezioso contro un’avversaria indubbiamente molto temibile e insidiosa. Le azzurre potrebbero partire con i favori del pronostico, ma dovranno stare decisamente attente alla formazione nordica, desiderosa di buttarsi nella mischia per l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Danimarca, incontro valido per gli Europei 2024 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-DANIMARCA CURLING OGGI

Martedì 19 novembre

Ore 08.00 Italia vs Danimarca – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-DANIMARCA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.